ASSE : Caiazzo a trouvé comment faire gagner la Coupe d'Europe aux Verts !

Bernard Caiazzo est passionné de football et ne manque pas d'idées pour le faire évoluer. Lui qui s'apprête à passer la main à l'AS Saint-Etienne fait tout pour garder un pied dans le milieu, que ce soit via les instances comme la Ligue ou au sein d'organisations plus anonymes comme celle regroupant des clubs du monde entier. Présent ce jeudi devant la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, il a fait part d'une idée pour faire évoluer les Coupes d'Europe.

"J'ai une idée très simple sur l'Europe. Pourquoi ne pas faire une Coupe d'Europe sur le modèle de la Coupe de France, qui rassemblerait les 900 clubs européens. Ce n'est pas idiot. Vous faites exactement la même chose, la qualification se joue sur un match. On fait entrer les têtes de série en 32es de finale un peu comme la Ligue 1 pour la Coupe de France. Même si c'est faiblement doté financièrement, cela créé une dimension sportive et donne à chacun la chance d'être champion d'Europe, de gagner la Coupe d'Europe. Je trouve que le football manque de compétition de ce type où il n'y a pas grand chose à gagner, sauf l'honneur et le prestige qui sont peut-être les deux valeurs les plus importantes dans le sport."

