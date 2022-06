ASSE : David Blitzer ferré par les Verts grâce à une idée de Caïazzo ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Grand favori au rachat de l'ASSE via sa société Bolt Football Holdings, le milliardaire américain David Blitzer est présenté comme une connaissance de Bernard Caïazzo depuis que son nom est sorti dans la presse.

Il faut dire que l'homme d'affaires du New Jersey et le président du Conseil de Surveillance des Verts se connaissent depuis très longtemps. Ce qui accrédite d'ailleurs la thèse selon laquelle les négociations avec David Blitzer ont été ouvertes depuis de longs mois.

Ce qui relie directement Blitzer et Caïazzo, c'est la Global Football Alliance, le projet lancé par le dirigeant stéphanois en 2020 et qui relie près de 20 clubs sur la planète. Les deux hommes avaient fait connaissance lors de l'entrée de Crystal Palace dans le groupement l'été dernier.

Actionnaire minoritaire des Eagles, David Blitzer est présent dans 7 clubs de football et l'investisseur principal du côté d'Alcorcon, de Waasland-Bereven, d'Estoril, de Salt Lake City et d'ADO den Haag. Sa politique d'acquisition de clubs s'est accélérée depuis le début d'année 2022.

Today, we are 16 GFA member clubs !

Welcome to @cpfc to the @global_football_alliance ! We are proud to collaborate with such an incredible team in @premierleague ! #cpfc #premierleague #pl #england🇬🇧 #football #soccer #futbol #futebol

