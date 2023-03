ASSE : Caïazzo et Romeyer, ça va encore être long...

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Il faut bien trouver un point positif à certaines déconvenues. Exercice habituel pour les supporters des Verts depuis maintenant quatre ans, eux qui ne se nourrissent plus que de désillusions et de résultats négatifs. Le constat vaut également en coulisses puisque malgré leurs promesses non tenues au lendemain du match de barrage perdu contre l'AJ Auxerre, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'ont pris aucun recul et n'ont logiquement trouvé aucun repreneur. Ce fut le cas alors que l'ASSE était encore en Ligue 1, les deux actionnaires repoussant plusieurs offres de rachat, trois au minimum selon nos informations, dont celle d'Olivier Markarian, qui avoisinait les 20 millions d'euros et une somme destinée au mercato hivernal. Et si l'on essaie, désormais, de trouver du positif à cette déconvenue, comme écrit en début d'article, c'est qu'il n'y aura même plus de rumeur ou d'offre sérieuse à étudier, gratter, et donc à vous présenter dans ces colonnes.



Pour quelle raison ? Elle est simple. En Ligue 2, et comme nous l'a confié un suiveur bien informé du club, "l'ASSE ne vaut plus grand chose et n'a surtout plus rien d'attrayant pour un quelconque investisseur. Tant qu'il n'y a pas sportivement une possibilité de remonter, personne ne contactera les deux actionnaires. Ils ont déjà dit non à des offres sérieuses en L1 et qui reposaient sur plusieurs millions d'euros, ça ne pourra pas se reproduire en Ligue 2. Aucun repreneur digne de ce nom ne soumettra dans ces conditions une offre susceptible de faire partir Caïazzo et Romeyer."



On pourra toujours vivre avec nos regrets, et s'insurger de l'incompétence crasse du tandem directionnel, dont on se demande pourquoi ils n'ont pas fait preuve de plus de jugeote l'hiver dernier.



Jusque-là le raisonnement se tient. Et indique clairement que l'ASSE va ainsi végéter avec deux actionnaires qui n'en sont pas vraiment. C'est à dire deux hommes qui ne prendront plus le moindre risque sur le plan financier et qui n'ont ouvert les vannes QUE, et c'est important de le souligner, pour éviter une descente en National l'hiver dernier avec un mercato enfin réussi. L'occasion de se rendre compte qu'il y avait bel et bien de l'argent dans le caisses, puisque des sommes considérables ont été promises à plusieurs recrues en cas de maintien en Ligue 2. Ce fut le cas pour Gaëtan Charbonnier, qui a comme nous vous l'avons révélé, la possibilité de rester une ou deux saisons de plus en cas de maintien. Ce fut aussi le cas pour Larsonneur et Fomba qu'il a bien fallu convaincre de quitter leurs clubs respectifs avec des meilleurs salaires et une jolie prime.



On pourra toujours vivre avec nos regrets, et s'insurger de l'incompétence crasse du tandem directionnel, dont on se demande pourquoi ils n'ont pas fait preuve de plus de jugeote l'hiver dernier, lorsqu'il était impératif de se sauver à l'étage supérieur du football français. Rien n'a été fait en ce sens et tout a été raté par les deux hommes. Absents des débats, absents même du quotidien du club, géré par le triumvirat Soucasse-Rumsten-Perrin, silencieux dans leurs refuges, Caïazzo et Romeyer n'ont d'autre choix que d'attendre. Des jours meilleurs, des résultats positifs et une somme importante en millions d'euros qui les poussera à enfin partir du club. Qu'on ne s'y trompe surtout pas, et ils sont d'ailleurs dans leur bon droit, ils ne lâcheront pas leurs actions et leurs parts contre des clopinettes. Leur amour supposé du club n'est rien en face des propositions financières et des millions d'euros qu'ils attendent. La Ligue 2, pour eux, n'est rien comparée à la souffrance qu'elle engendre pour le Peuple Vert. C'est ainsi, et peu importe que cela rende dingue tous les supporters qui les insultent ou les assimilent à des clowns dans les travées de Geoffroy-Guichard. C'est ainsi, et peu importe que cela corresponde assez bien aux dernières années du club stéphanois. Sans ligne directrice claire, sans ambition sportive affirmée et sans leader de vestiaire ou de bureau capable d'avoir les idées claires.



L'ASSE navigue à vue avec deux hommes dépourvus de tout. Ca va être long, très long, le temps de comprendre que notre seul salut, pour leur départ, viendra du terrain, des joueurs et des choix de Laurent Batlles.

B.D.