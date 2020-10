ASSE : Caiazzo et Romeyer prêts à prendre un virage inattendu ?

« En cette période sans précédent et alors que les liens humains sont plus précieux que jamais, nous voulions dire notre bonheur et notre fierté du renouvellement du partenariat entre l'AS Saint-Etienne et Le Coq Sportif » avait annoncé Le Coq Sportif sur son compte twitter en juin dernier. Mais depuis, aucun nouvel accord n'a été officialisé par l'ASSE et son équipementier historique.

Kappa et Puma seraient à l'affut

Selon le journaliste indépendant Romain Molina, il y aurait anguille sous roche. Il évoque en effet sur twitter un litige financier. Et l'ASSE envisagerait de se tourner vers Kappa ou Puma. « Il y a des soucis (financiers) entre le Coq Sportif et l’ASSE. Les Verts ont déjà sondé d’autres équipementiers car le contrat et les versements risquent de ne pas être homologués du tout en l’état... L’ASSE anticipe et voit avec d’autres équipementiers (Kappa, Puma notamment) », croit savoir Molina, repris par Poteaux Carrés.

L'avenir le dira.