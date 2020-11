ASSE : Caïazzo justifie sa visite à Dubai

L'image a enflammé les supporters de l'ASSE. Il y a 48 heures, Bernard Caïazzo était reçu en grande pompe aux Emirats Arabes Unis par le secrétaire du Dubai Sports Council. Il s'agissait pour le dirigeant stéphanois de discuter « d'une coopération mutuelle et d'opportunités d'investissements ».

Le président du conseil de surveillance des Verts s’est justifié de cette visite, lui qui a aussi prévu d'assister à la finale de la Ligue des champions asiatique, le 19 décembre à Doha, au Qatar. « Le rôle de Roland (Romeyer, président du directoire), c'est le quotidien. Le mien, c'est demain, assure Caïazzo à L’Équipe. Ce n'est ni le club, ni personne d'autre qui paye mon voyage. C'est moi. C'est dur en ce moment pour tous avec le Covid-19 mais c'est dans l'action que nous trouverons les solutions de survie. »

Dans son édition du jour, le Progrès en a d’ailleurs dit un peu plus sur les motivations de Bernard Caïazzo sur place... Et il ne s'agissait pas encore de discussions autour d'une éventuelle rentrée dans l'actionnariat du Dubai Sports Council mais plutôt de nouer dans un premier temps des partenariats avec le centre de formation et avec les clubs locaux. « Les « gazo » ou pétrodollars chez les Verts, ce n'est pas pour tout de suite », conclut de son côté le quotidien sportif.