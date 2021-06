ASSE : Caiazzo n'est pas le seul à insupporter Jean-Michel Larqué !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Jean-Michel Larqué a parfois des sorties étonnantes. En direct de L'Etrat, le mois dernier, aux côtés de Roland Romeyer et Claude Puel, l'ancien meneur de jeu de l'ASSE s'était payé Bernard Caiazzo, dont il feignait de ne plus se rappeler le nom. Et hier, sur RMC, Larqué a dégainé sur Francis Lalanne, invité de cette même radio quelques jours plus tôt pour éxpliquer ses théories, qualifiées de complotistes, sur le Covid.

« Je ne comprends pas que l'on puisse donner la parole à Francis Lalanne »

« Je ne comprends pas que l'on puisse donner la parole à Francis Lalanne, a lancé Larqué, surprenant les autres intervenant de l'émission à laquelle il participait, consacrée à l'Euro. J'ai eu moi-même le Covid et quand je l'entends dire que c'est la faute du vaccin et non du Covid, je me demande sur quel planète il vit ». Voilà qui est dit !