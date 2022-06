ASSE : Caiazzo prend une décision radicale, bon signe pour la vente ?

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Les supporters de l’ASSE les plus grincheux vont être ravis : Bernard Caiazzo quitte petit à petit le football français. L’Équipe affirme en effet que l’actuel président du conseil de surveillance du club forézien a annoncé à son ami Vincent Labrune, le patron de la Ligue, qu’il souhaitait renoncer à tous ses mandats dans les instances du foot français.

Caïazzo était depuis quatorze ans au CA de la LFP et participera donc aujourd’hui à son dernier conseil d’administration de la LFP. Le départ annoncé de l’acolyte de Roland Romeyer chez les Verts pourrait annoncer un détachement favorable à l’hypothèse d’une vente de l’ASSE.

Le quotidien sportif rappelle en effet que l’ASSE a toujours des chances d’être vendu dans les prochains jours à l’Américain David Blitzer, refroidi par sa récente vite à l’Etrat via des émissaires proches mais qui n’a pas lâché le dossier de rachat pour autant.

