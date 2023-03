ASSE : Caïazzo, Romeyer et Soucasse toujours pas épargnés

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Un léger mieux, assurément. Avec quelques victoires et une remontée au classement. L'ASSE, à défait d'être sauvée, ne perd plus et ce depuis six matches. Toujours intéressant alors que les Verts vont se déplacer chez le leader havrais samedi prochain pour tenter de récupérer des points perdus contre Amiens (1-1) samedi dernier.

Dans sa chronique hebdomadaire pour le quotidien régional, Le Progrès, l'ancien joueur des Verts, Patrick Guillou, a tout de même tenu à rappeler pourquoi le club en était là. Car même si ça va un peu mieux, la direction actuelle n'échappe pas aux critiques.

Extrait : "Malgré la volonté de se projeter dans l’avenir radieux, ne jamais oublier les responsables du marasme actuel. L’heure est parfois aux souvenirs. Rappeler que la façon maladroite de l’exécutif de se rattraper aux branches afin de déminer la situation semble fonctionner aujourd’hui. La même méthode a échoué dans un passé très récent."