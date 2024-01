ASSE : Caiazzo s’active, de nouvelles révélations sur la vente ont fuité !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’année 2024 ne tarira pas les rumeurs au sujet d’une vente hypothétique de l’ASSE. Aujourd’hui, EVECT se penche plus précisément sur le projet « Panthère Noire » et affirme qu’il serait géré par le père de Trent Alexander-Arnold. Ce dernier souhaiterait désormais investir dans le football après avoir investi dans l’écurie française Alpine.

Caïazzo s'active en coulisses

Cependant, ce projet, ainsi que celui mené par un investisseur Américain, sembleraient au point mort. Pour le moment. Pourtant, Bernard Caïazzo ne compte pas ses heures. Toujours d’après le site pro stéphanois, le co-propriétaire de l’ASSE s'active pour trouver de potentiels acheteurs. Roland Romeyer, lui, ne croirait plus non plus au projet « Panthère Noire. »

🚨 Le projet « Panthère Noir » serait géré par le père de Trent Alexander-Arnold.



Ce dernier souhaiterait désormais investir dans le football après avoir investi dans l’écurie française Alpine.



Cependant, ce projet, ainsi que celui mené par un investisseur Américain,… pic.twitter.com/3wUGnjTaF3 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) January 18, 2024

Podcast Men's Up Life