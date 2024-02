ASSE : Caiazzo sort enfin du silence mais...

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Parti vivre à Dubaï, Bernard Caiazzo ne vient plus à Saint-Etienne depuis plusieurs années, de crainte d'être pris à partie par les supporters. D'ailleurs, même s'il reste propriétaire de l'ASSE, il ne s'occupe plus du sportif. Il laisse Roland Romeyer en première ligne, cherchant pour sa part des repreneurs prêts à lui signer un gros chèque. A côté de ça, il s'occupe d'une association de clubs, la Global Football Alliance, et de ses affaires.

"Aucun joueur n'est plus fort qu'une institution"

Ce samedi, surprise, Caiazzo est sorti du silence pour un média français. Mais ce n'était pas pour parler de l'ASSE. Il a répondu au Parisien, qui l'interrogeait sur l'impact sur la Ligue 1 du départ de Kylian Mbappé en fin de saison : "Merci Kylian, mais demain, le PSG sera encore plus fort. Aucun joueur n'est plus fort qu'une institution". Au vu de la pertinence des analyses du dirigeant pour tout ce qui concerne le football, il est à envisager un sérieux affaiblissement du club de la capitale la saison prochaine...

