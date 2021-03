ASSE : Camara, Moukoudi, Gourna... qui est la meilleure progression de la saison chez les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

Mahdi CAMARA

« S'il jouait déjà régulièrement avec Claude Puel l'an passé, je trouve que Mahdi Camara a pris une autre dimension cette année avec les départs de cadres au milieu comme Yann M'Vila ou Yohan Cabaye. Cette saison, l'ancien Lavallois est le premier nom que le Manager des Verts couche sur son onze-type et ce sans aucune discussion.

Chez les supporters, les réserve qu'on pouvait entendre sur Camara ont totalement disparu... Et pas seulement parce qu'il s'agit du « couteau suisse » de Puel, capable d'évoluer aussi bien dans le cœur du jeu, associé à Gourna ou Neyou, ou à droite de la défense quand Mathieu Debuchy fait défaut.

Sur les 27 matches de l'ASSE après Reims, Mahdi en a disputé 26, seulement suspendu face au PSG en début d'année pour avoir accumulé trois cartons jaunes en moins de dix journées. Ce que je retiens, c'est aussi qu'il en a joué 21 en intégralité. Preuve de sa grande fiabilité.

A 22 ans, le Martégal n'aura sans doute jamais une cote aussi élevée sur le marché que des William Saliba, Wesley Fofana ou Lucas Gourna-Douath mais il est ce qu'on aime à appeler un « joueur de club ». Un porteur d'eau indispensable à la bonne tenue d'une équipe. Ce genre de joueurs prend assez peu la lumière. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de le valoriser lui plutôt qu'un Harold Moukoudi, un Charles Abi ou un Miguel Trauco qui, pour moi, ont tous pris de l'épaisseur avec les Verts cette saison. »

Alexandre CORBOZ

Harold MOUKOUDI

« Comme Alexandre, je trouve la progression de Camara remarquable. L'ancien pensionnaire du centre de formation est un vrai couteau suisse, un vrai soldat, une valeur sûre de l'effectif de Puel. Pas étonnant qu'il soit le joueur le plus utilisé cette saison après Moulin. Il est régulier. Mais la vraie surprise pour moi c'est plutôt Moukoudi. L'an dernier, à son arrivée, l'ancien havrais avait payé ses six mois sans jouer en Normandie. Il ne s'était pas imposé, dans un contexte il est vrai très tendu.

Cette saison, l'international camerounais, buteur hier à Lorient, est bien plus à son affaire, bien plus serein. Il est rarement passé au travers et je trouve qu'il prend de plus en plus de place, d'assurance. On retrouve le Moukoudi du Havre, mais en L1. Son prêt en Angleterre lui a fait du bien. On sent un joueur plus en confiance. Cela se voit aussi dans ses attitudes : il parle plus, replace ses coéquipiers, les encourage. L'une des grosses satisfactions de la saison, à mon sens. Et une place de titulaire que plus personne ne lui conteste aujourd'hui.»

Laurent HESS