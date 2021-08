ASSE : Camara, la thèse de l'accident

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

« C'est une grosse fierté d'être capitaine de mon club formateur. Ça ne change pas grand chose pour moi, mais j'ai pris de l'expérience dans ce groupe alors si je peux apporter, aider les plus jeunes, ça me fait plaisir de le faire »... Mahdi Camara était présent devant les médias avant le premier match de la saison, et face aux journalistes, le Martégal affichait son sourire habituel. Toujours agréable, Mahdi, et égal à lui-même dans ses réponses comme dans ses attitudes. Egal à lui-même, le milieu de terrain l'a aussi été durant la préparation, où il a été l'un des Verts les plus réguliers. Comme la saison passée. Une saison qui l'a vu tout d'abord conforter sa place de titulaire, devenu indiscutable, puis terminer avec le brassard, étrenné un soir de victoire à Angers (1-0) en l'absence de Mathieu Debuchy.

Puel : « Il est régulier. Il est fiable »

L'ancien Gunner non conservé, Camara, du haut de ses 23 ans, a logiquement été confirmé dans son nouveau rôle par Claude Puel. « Mahdi a une maturité et une régularité intéressantes. Il est performant, il donne tout. Même quand il n'est pas bien, il a cette faculté de ne pas descendre en dessous d'un certain niveau. Il est régulier. Il est fiable », avait expliqué le coach des Verts avant Lorient. Pourtant, face aux Merlus, Camara n'a pas eu son rendement habituel. Loin de là. Aux côtés de Zaydou Youssouf, le n°8 a commis une grosse erreur de relance, d'entrée, qui a failli profiter aux Merlus. Et il a eu du mal, par la suite, à se mettre la tête à l'endroit. Souvent en retard dans ses interventions, le Martégal a été moins influent à la récupération comme dans l'orientation du jeu. Son plus mauvais match depuis longtemps. De là à imaginer que le brassard puisse être trop lourd à porter pour lui, qu'il n'a pas les épaules, qu'il puise nuire à son rendement... non. On pencherait plutôt pour la thèse de l'accident. Car l'ancien lavallois est capable de beaucoup mieux et il l'a largement démontré. Avec ou sans le brassard au bras.