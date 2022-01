ASSE : Camara pense encore à l'OL malgré le succès à Angers

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

L'AS Saint-Etienne a réalisé une excellente performance ce soir à Angers (1-0), en match en retard de la 20e journée. Elle a surtout comblé le fossé qui la séparait des autres équipes du championnat. La voilà revenue à quatre longueurs de la place de barragiste, détenue par Metz. Il y a donc à nouveau de l'espoir chez les Verts mais le souvenir de la défaite à Lyon (0-1) vendredi dernier hantait encore Mahdi Camara quand il a répondu aux questions d'Amazon sur la pelouse du stade Raymond-Kopa.

"Déjà, il y a les trois points, s'est-il réjoui. Ça fait plaisir de s'imposer. Je suis très content de l'état d'esprit de l'équipe ce soir. Ça a été très bon du début à la fin, on est très content. Il y a eu pas mal de jeu, surtout en première période, car on a eu la possession. Ça a été moins le cas après la pause car Angers a poussé mais on a su rester compacts et garder notre état d'esprit. Comment expliquer ce changement de visage ? On n'est pas forcément récompensés certaines fois. La semaine dernière, on a conscience d'avoir raté le derby et on avait à cœur de prendre les trois points ce soir."

