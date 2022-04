ASSE : Camara revient sur son coup de sang après l'OM et fixe un objectif pour la fin de saison

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

C'est l'une des belles histoires de cette 32e journée de Ligue 1. Suspendu une semaine pour avoir frappé le gardien de la réserve, qui avait insulté sa mère et agressé son frère lors du match contre l'OM (2-4), Mahdi Camara avait cruellement manqué à l'ASSE à Lorient (2-6). Il a fait son retour hier après-midi et a signé un doublé salvateur, qui a permis aux Verts de prendre la mesure de Brest (2-1). Forcément soulagé, le milieu de terrain s'est exprimé devant les médias sur la semaine très contrastée qu'il a vécue.

"Je suis très content de pouvoir aider l'équipe dans ce match, la semaine dernière ça m'a fait un peu mal de ne pas pouvoir le faire. Je me suis senti mal de laisser l'équipe face à Lorient, ça n'a pas été facile pour moi. On travaille les coups de pied arrêtés depuis quelques semaines, on est tous récompensés ce soir. C'est mon premier doublé en pro, j'aurais pu mettre le triplé et avoir le ballon en cadeau (rires), mais j'ai raté. Sur le terrain, ce n'était pas notre plus beau match mais l'état d'esprit était super, les supporters étaient avec nous malgré le match de la semaine dernière. On a joué avec de la lucidité et au final on a pris les trois points, dans notre situation ce n'est pas le jeu qui prime, c'est le compteur point."

Raphaël Nouet

Rédacteur