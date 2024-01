ASSE : Cardona déçoit déjà chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE va présenter sa première recrue hivernale en fin de matinée. Irvin Cardona sera en effet devant les micros pour expliquer ce qu’il compte apporter à une équipe branchée sur courant alternatif depuis le début de la saison. En attendant les mots de l’ancien Brestois, ce dernier a participé à sa première séance d’entraînement hier à l’Etrat et n’a pas encore brillé.

« Cardona n'a pas été hyper efficace »

« Il est fit et très élancé, au niveau de son adresse, il n' a pas été hyper efficace mais cela reste sa première séance, résume un spectateur présent sur place sur le site Poteaux Carrés. La séance s'est terminée par une opposition à onze contre onze. Offensivement, il y a des lacunes et Diarra n'a pas du tout marqué des points car très discret tout comme Cardona qui n a pas facilement été trouvé. Je n'ai pas souvenir d'un but. »

Podcast Men's Up Life