ASSE : carrière terminée pour Stéphane Ruffier, c'est confirmé

C'était attendu, c'est confirmé. On savait que Stéphane Ruffier, licencié par l'ASSE il y a quelques jours, ne souhaitait pas poursuivre dans un nouveau club professionnel. On a appris, ce matin, qu'il retrouvait son premier club, l'Aviron Bayonnais (N3), en qualité d'éducateur et pour mettre à jour une académie de gardiens de but.

Il y a quelques minutes, sur le site de Sud Ouest, le vice-président de l'Aviron, Jean-Pierre Mainard, en a dit un peu plus sur les dessous du retour de Ruffier. Extrait : " Il aura pour mission exclusive de créer puis superviser une académie de gardien. Stéphane m'a appelé avant-hier. C'est un vrai Bayonnais, qui sort de l'école de foot de l'Aviron. Il avait prévu d'arrêter sa carrière à la fin de son contrat en juin, mais avec ce qu'il s'est passé à Saint-Etienne, il le fait plus tôt. (...) Il aurait pu continuer, faire une pige dans un autre club. Mais il avait déjà décidé d'arrêter à la fin de la saison."