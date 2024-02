ASSE : casse-tête en vue pour Dall'Oglio avant Angers !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

En cartonnant l'ESTAC (5-0), l'ASSE a mis fin a sa vilaine série de ces dernières semaines et elle s'est complètement relancée dans la course aux barrages. Se profile maintenant un déplacement à Angers pour les Verts, samedi, où Dylan Batubinsika et Florian Tardieu, absents lundi, pourront postuler, tout comme Ibrahima Wadji. Le Congolais est rentré de la CAN et l'ancien troyen, malade, va mieux, alors que le Sénégalais a repris l'entraînement hier.

Nadé et Monconduit ont justifié sa confiance contre Troyes

Reste à savoir si Tardieu retrouvera sa place dans le onze, alors que Dall'Oglio a souligné la bonne tenue de son milieu de terrain contre Troyes, où Thomas Monconduit, Dylan Chambost et Aimen Moueffek ont livré un bon match. Quant à Batubinsika, c'est Mickaël Nadé qui devrait faire logiquement les frais de son retour. Sauf que le robuste gaucher s'est montré performant à chacune de ses récentes titularisations, depuis l'arrivée d'"ODO" sur le banc des Verts... L'Alésien aura aussi le choix en attaque, où Ibrahim Sissoko a flambé lundi dernier.

