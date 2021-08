ASSE : Puel annonce deux absents et un retour pour Lens

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le point santé

« Charles Abi est malade, Miguel Trauco sera absent pour des problèmes familiaux. Lucas Gourna sera disponible. »

Sur le contact avec le public

« C’était sympa de voir le public à l’entraînement. Malgré cette pandémie, on essaye de retrouver une certaine normalité et des contacts avec nos supporters dès que c’est possible. »

Sa méfiance à l'égard du RC Lens

« Chaque match va être un test. Contre Lens on avait été cueilli à froid la saison dernière. L’an dernier, on s’est vite retrouvé à dix à Lens puis à neuf pendant 30 minutes. Sur le match retour on n'avait pas été assez efficace. On n'avait pas su capitaliser nos temps forts. C’est une équipe qui avait beaucoup recruté, qui a du potentiel et qui est bien managée. »

Sur la prolongation de Lucas Gourna-Douath

« Ce n’est jamais évident d’inscrire un jeune dans la durée. C’est une marque de confiance de la part du club et de Lucas Gourna. Il est dans le bon club pour continuer sa progression. Lucas a le sens des responsabilités. Dans les sélections, il a souvent été capitaine. Il a de la personnalité et du caractère. Il reste des choses à travailler. »

Sur la révélation Mickaël Nadé

« Mickael Nadé devait repartir en Ligue 2 mais je voulais le voir pendant les amicaux. Il s’est bien comporté et a débuté contre Lorient.Le plus gros chantier ce n'est pas notre charnière centrale. C'est d'avoir une équipe régulière dans ses performances. Aux côtés d'Harold Moukoudi, c'est ouvert. »

