ASSE : ce qu'il faut retenir du match nul face à Strasbourg (2-2)

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Une défense aux abois

Si il fallait retenir une action, une seulement..., des carences de la défense de l'ASSE lors de la première période, on retiendrait celle de la 14e minute. Lorsque Caci, qui avait bien combiné avec Gameiro, voyait son intérieur du pied droit flirter avec le montant de Bernardoni. Cette situation chaude, pour les Strasbourgeois, était le fruit de quatre pertes de balles des défenseurs stéphanois, dont la dernière, dans l'axe signée Sacko. Du rarement vu depuis trois semaines, alors que la défense des Verts est la même avec Mangala, Nadé et Sacko dans l'axe. Cette fois, contre les Alsaciens, les trois joueurs ont paru hésitants, à côté de leurs pompes, multipliant les mauvais gestes et laissant même (Thioub-Mangala) le défenseur de Strasbourg, Perrin, complètement seul sur le second but du Racing. Et comme Bernardoni, pas vraiment inspiré..., avait déchiré sa sortie sur l'égalisation, c'est bien l'ensemble du secteur défensif des Verts qui a montré d'effrayantes limites 45 minutes durant.

Ce que Dupraz a déjà changé

On le sait, depuis l'arrivée du nouveau technicien stéphanois, l'ASSE a retrouvé des points et quelques couleurs. On pourrait également ajouter de la confiance. Ce qui ne s'est pas vu au sein de la défense en première période s'est par la suite senti avec le coaching de Dupraz. Car l'entraîneur a bel et bien tout tenté pour aller chercher la victoire. Aouchiche est rentré, Hamouma et Nordin également, prouvant au passage, et en fin de match, que tous les joueurs du groupe tiraient vraiment dans le même sens. Avec davantage de réussite et de maîtrise technique, dans une fin de match à leur avantage, les Verts auraient pu récolter trois nouveaux points.

L'inquiétude Khazri

Trop tôt, sans doute, pour savoir ce qu'il en est. Et si la douleur de l'instant n'était pas plus forte que la blessure en elle-même. Seule certitude, Wahbi Khazri est sorti en toute fin de match, pétri de douleur, et son absence, si elle était de longue durée, serait un coup terrible pour Dupraz. La saison est encore longue, le Tunisien est indispensable.