ASSE : ce qu'il faut retenir du nouveau cauchemar face à Reims

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

La défense comme un symbole

On savait que le secteur défensif à l'ASSE était une calamité. Et ce puis des semaines. Cela s'est confirmé ce soir, une fois encore, face au Stade de Reims, avec des joueurs perdus et traumatisés, incapables de se placer à chaque contre rémois. Une équipe d'Oscar Garcia qui s'est imposée 2-1, mais qui aurait pu creuser l'écart de façon beaucoup plus importante, et notamment en seconde période.

Jamais, Pascal Dupraz n'a trouvé d'équilibre cette moitié de saison avec des joueurs en-dessous de tout (Moukoudi, Kolo, Silva...) et ce n'est pas Mangala, l'hiver dernier, qui a changé quoi que ce soit avec son arrivée. Ni celle, d'ailleurs, du gardien Paul Bernardoni, lâché en de multiples occasions par ses défenseurs. face aux Rémois.

Les cadres n'ont pas suffi

Le peuple Vert a sans doute trop compté sur eux. Et pourtant, ils sont aux abonnés absents en cette fin de saison. Wahbi Khazri, ce soir comme depuis des semaines, n'a guère été décisif. Ryad Boudebouz non plus, trop emprunté et sorti en seconde période par Dupraz. Romain Hamouma, si souvent blessé, n'est entré qu'en fin de match, et aurait pu marquer si l'arbitre n'avait pas refusé son but. Denis Bouanga, lui, a une fois encore tenté, beaucoup mais souvent bouillon. A l'image d'une équipe qui n'est plus maîtresse de son destin. Si le FC Metz perd au Parc des Princes contre le PSG dans une semaine, les Verts, eux, devront prendre au moins un point à Nantes pour disputer le barrage et éviter la L2.

En sont-ils capables ? On en doute.

Pour résumer L'ASSE, dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos, accueillait ce soir le Stade de Reims dans un match à enjeu qui pouvait conditionner sa présence au match de barrage de fin de saison ou en Ligue 2. Résultat, les joueurs de Pascal Dupraz ont encore perdu, 1-2.

Benjamin Danet

Rédacteur