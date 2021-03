ASSE : ce que Puel et Ruffier se sont vraiment dit, les raisons du divorce

Dans son dernier livre « Derrière la porte vert », Bernard Lions est revenu sur les coulisses du divorce entre l'ASSE et Stéphane Ruffier. Un divorce acté le 28 décembre 2020 avec le licenciement pour faute grave de l'ancien gardien des Verts. Une cassure en plusieurs temps s'est opéré avec Claude Puel.

Janvier 2020, une remise en cause du projet qui passe mal

Premier acte fin janvier 2020 quand Stéphane Ruffier interpelle le manager des Verts lors d'une réunion entre cadres avant la venue de Nîmes : « Il y a un truc que je ne comprends pas. Vous nous convoquez et à chaque fois que l’un de mes équipiers dit quelque chose, vous dites le contraire. À quoi elle sert cette réunion ? Moi, il faut qu’on me dise ce que l’on joue cette année. La Coupe d’Europe ? Pour être performant tout de suite ou pour former les jeunes plus tard ? Le club a des soucis financiers ? C’est quoi votre raisonnement ? Il faut rajeunir l’effectif, faire jouer les jeunes et finir peut-être dixièmes ? J’aimerais connaître l’objectif exact. Je n’ai pas prolongé pour encadrer des jeunes. Il faut vous rapprocher des joueurs et arrêter de faire tourner », a-t-il alors glissé.

Avant la venue de Reims, quelques semaines plus tard, Claude Puel convoque Stéphane Ruffier pour lui annoncer qu'il ne serait pas titulaire. Le vrai début de l'embrouille avec les propos retentissants de son agent Patrick Glanz dans la presse. La semaine suivante, Roland Romeyer tente de recoller les morceaux. Réponse de Ruffier : « Vous savez maintenant ce que je pense de Puel. Vous pouvez le lui répéter. Je le lui ai dit en face ». Le président des Verts et son gardien ne se parleront plus ensuite après des adieux chargés d'émotions.

Le 13 mai 2020, dernier échange Puel - Ruffier

Le dernier échange entre Stéphane Ruffier et Claude Puel aura lieu le 13 mai, par téléphone, quand le coach des Verts appellera son ancien numéro 1 pour le prévenir que Jessy Moulin sera titulaire en 2020-21. « Vous êtes sérieux ? Vous allez faire toute la saison avec Moulin alors que je suis là ? », aurait répondu le Bayonnais. « Oui, il est aussi bon que toi », poursuit Puel. « J’ai plus de 500 matches en pro et lui, ça fait 9 ans qu’il est ma doublure », reprend Ruffier. « Il n’y a que toi qui pense que tu es meilleur que lui », lâche Puel. « Donc Galtier, Oscar Garcia et Gasset sont des idiots ? », assène le gardien avant la conclusion de Claude Puel : « Ils n’ont peut-être pas la même vision du foot que moi ». Clap de fin. Ni plus, ni moins.

