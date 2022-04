ASSE : ce que reproche vraiment Dupraz à Kolodziejczak.

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

L'ASSE n'aura pas une fin de championnat facile. Avec notamment deux déplacements sur les terrains de Rennes et Nice dans les prochains jours. Hier, les Verts ont été surclassés par l'AS Monaco, au cours d'une rencontre marquée par les fumigènes des Green Angels et un nouveau CSC de Kolodziejczak, déjà buteur contre l'OM il y a quelques jours.

Au terme de la rencontre, Pascal Dupraz, qui n'a pas voulu commenter l'attitude des supporters, a en revanche évoqué le cas Kolo. Avec des mots simples, mais précis.

" Plus que la faute, parce que je n'ai pas envie de l'incriminer. Simplement si nous sommes concentrés, Kolo doit s'apercevoir que le joueur est hors-jeu et que c'est pas la peine de tacler désespérément et qu'il suffit de s'effacer. C'est de la lucidité qu'il manque et souvent de la promptitude dans les interventions."

Benjamin Danet

Rédacteur