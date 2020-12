ASSE : Ce serait plus grave que prévu pour Khazri

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Wahbi Khazri a vécu une sale soirée hier. L'attaquant de l'ASSE n'est resté qu'un gros quart d'heure sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, le temps de rater une balle de 2-0 et de délivrer bien malgré une passe décisive sur l'égalisation des Crocos à 1-1.

Il pourrait rater tout le mois de janvier

Sur cette action, le Tunisien s'est blessé. Il est sorti de suite, en se tenant les adducteurs, remplacé par Adil Aouchiche. Son année 2020 est évidemment terminée. Mais l'ancien bastiais ne devrait pas rater que le déplacement à Monaco mercredi. Selon les infos de Mohamed Toubache-Ter, sur Twitter, il serait absent entre 4 et 5 semaines. Et pourrait donc rater les matches de janvier, avec notamment deux rendez-vous très importants dans le Chaudron contre Paris et Lyon. Dur dur...