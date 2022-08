ASSE : ces deux joueurs qui ont présenté leurs excuses au groupe après la gifle havraise

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Les supporters de l’ASSE ont quitté le stade Geoffroy-Guichard la mine plus déconfite que jamais samedi après-midi. Après avoir été atomisés par Le Havre (0-6) et écopé de trois cartons rouges, les Verts pointent plus que jamais dans les bas-fonds du classement de Ligue 2.

Cette large défaite aurait agi directement sur l’état d’esprit des dirigeants de l’ASSE. À l’issue du match qui se déroulait à huis clos, RMC Sport affirme que Jean François Soucasse aurait pris la parole dans le vestiaire face aux visages déboussolés des Verts.

Face à cette situation sportive gravissime et des plus préoccupantes, et suite aux prises de parole de Soucasse et Laurent Batlles, Le Progrès affirme que deux joueurs stéphanois ont présenté leurs excuses au staff et aux autres joueurs : les deux expulsés Anthony Briançon et Mathieu Cafaro. Etienne Green, lui, n’est pas cité.