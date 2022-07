ASSE : ces jeunes pour qui la saison s'annonce déjà compliquée

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

« Je table sur un groupe de 14-15 joueurs confirmés, en ajoutant quelques jeunes pour arriver à 20-21 joueurs. Donc oui, il faudra trancher. Tout le monde ne pourra pas participer à la préparation. Ce n'est pas une colonie de vacances ! »... Laurent Batlles avait indiqué avant le départ au stage de La Plagne qu'il ne pourrait pas emmener tout le monde dans les Alpes. Et si 28 joueurs avaient été conviés au stage, ça n'avait pas été le cas de Mathys Saban et Abdoulaye Sidibé. Ecartés, les deux attaquants avaient rejoint le groupe N3.

Des blessures qui tombent mal

Trois joueurs étaient quant à eux absents à cause de pépins physiques lors du stage de La Plagne : Yanis Lhéry, Boubacar Fall et El-Hadji Dieye. Rien n'a filtré sur la blessure de Lhéry, mais Fall souffre des adducteurs et Dieye avait profité des vacances pour subir une intervention chirurgicale à l'épaule. Le jeune ailier en termine avec sa rééducation, il devrait reprendre l'entraînement sous peu. Présent lors du stage à la Plagne, Ahmed Sidibé avait participé au premier match de préparation contre Evian (1-0). Mais le jeune milieu défensif s'est blessé dans la foulée. Une blessure à la cheville qui nécessite une immobilisation. Edmilson Correia a également dû rejoindre l'infirmerie suite à un souci musculaire. Parmi les joueurs qui ont pu participer aux premiers matches de préparation, certains devraient à présent être invités à redescendre en réserve, Laurent Batlles devant réduire son effectif. Pas sûr, donc, que des éléments comme Bryan Nokoué, apparu bien emprunté lors de ses entrées en jeu ou Lucas Calodat, soient revus de sitôt.