ASSE : ces statistiques si rassurantes contre Troyes...

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

On ne pourra pas encore dire malheur au vaincu. Car il reste encore plusieurs journées avant la fin du championnat et il est une évidence que l'ASSE, ou l'ESTAC, en cas de défaite demain soir à Geoffroy-Guichard, ne sera pas condamné à la Ligue 2. On peut toutefois parler de match importantissime et de duel attendu entre deux formations qui sont dans l'obligation de prendre des points.

A la lecture des résultats passés, les Verts conservent un premier avantage car Troyes dans le chaudron, ce n'est vraiment pas une réussite. Jugez plutôt : deux victoires et quatre matches nuls en vingt-deux rencontres ! A noter que les deux seuls succès des Troyens ne l'ont pas été en Ligue 1, mais en divisions inférieures. En L2, en 2004, sur le score de 3-2, et en 1954-1955.

Lors des 5 dernières confrontations entre les deux clubs, l'ASSE s'est imposée à quatre reprises et a concédé un match nul.

Le dossier de la vente du club, qui est au point mort, présente de nombreuses zones d'ombre.On en vient même à se demander s'il existe réellement...

Pour résumer Vendredi soir, dans un chaudron qui pourrait faire le plein, l'ASSE accueillera l'ESTAC pour le match de la peur en bas de tableau. De toute évidence, les joueurs de l'Aube devront se méfier tant leur parcours dans le Forez ressemble à un long calvaire.

