ASSE : Ces Verts qui doivent une revanche en 2021

Puel aussi doit une revanche

Bon nombre de joueurs stéphanois devront retrouver leur meilleur niveau en cette nouvelle année, mais à l'ASSE, on attendra mieux de Claude Puel aussi. Le Castrais est là depuis près d'un an et demi maintenant et depuis son arrivée, son bilan n'est pas fameux : une 17e place l'an dernier, une 14e place cette saison après 17 journées, avec le pire bilan du club depuis une décennie. Son projet tarde à prendre forme, certains de ses choix ont pu intriguer. Et des tensions sont apparues, en interne, notamment entre Roland Romeyer et Xavier Thuilot, le bras droit de l'ancien monégasque. Lequel bénéficie des pleins pouvoirs et du plus gros salaire de l'histoire du club pour un entraîneur. Des privilèges qu'il tarde à justifier, même s'il serait injuste de lui mettre sur le dos tous les maux du club, lui qui doit composer avec des moyens financiers très limités et qui a vu le club vendre Wesley Fofana contre son avis, l'été dernier, quelques jours avant la fin du Mercato. Un coup très dur porté à son projet.