ASSE : Chambost affiche sa détermination et évoque son avenir chez les Verts

Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du déplacement de l'ASSE à Laval, Dylan Chambost a évoqué sa période très compliquée avec les Verts, lui qui a été l'une des principales victimes de la refonte de l'effectif décidée en janvier et qui a vu son temps de jeu décroitre. Pour autant, l'ancien Troyen a su resté mobilisé : « Je me suis accroché, ça fait partie de mes valeurs. Je n’ai jamais rechigné au travail. Le plus important c'est le club et l'institution, c'était important pour moi de continuer à travailler ».

Chambost prêt à rester l'an prochain

Une abnégation qui lui a permis de reprendre du temps de jeu sur les deux derniers matchs contre Rodez (1-1) et Guingamp (3-2) : "L'équipe était en mauvaise posture et j'ai pu apporter quelque chose. J'ai pu compter sur la solidarité de tout le monde. Ils sont contents pour moi. Il reste quatre matchs, j'espère avoir le maximum de temps de jeu et continuer d'être décisif. Le coach me l’a reproché par le passé, on doit amener des buts et des passes décisives."

Concernant son avenir, Dylan Chambost est clair : il le voit toujours bel et bien à l'ASSE. "Il me reste un an de contrat, je suis très fier d'évoluer dans ce club. J'aspire à avoir plus de temps de jeu l'année prochaine".

