ASSE : Charbonnier fait forte impression jusqu'à Annecy

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Gaëtan Charbonnier a avant tout été recruté pour permettre à l'AS Saint-Etienne de s'extirper des bas fonds du classement de Ligue 2 dans lesquels elle est engluée. Mais l'attaquant de 33 ans doit aussi fait profiter ses nouveaux coéquipiers de son expérience et impressionner les futurs adversaires des Verts. Et en cela, la mission est déjà un succès si l'on en croit l'entraîneur d'Annecy, Laurent Guyot, qui croisera la route des Foréziens lundi prochain et qui a déclaré en conférence de presse :

« Alors oui, Saint-Etienne est en difficulté mais c’est Saint-Etienne. Je vais prendre deux exemples. Le premier : vous avez vu comme moi quel joueur ils ont pu recruter, en la personne de Gaëtan Charbonnier, qu’on ne présente plus. Encore une fois, je ne m’appuie pas sur les chiffres en eux-mêmes, parce qu’entre les chiffres annoncés dans la presse et la réalité, il y a peut-être une différence. Mais moi, sur les chiffres annoncés, son salaire, si j’additionne le salaire de mes quatre défenseurs qui vont jouer samedi plus le gardien, j’arrive à peine au cinquième. Donc, à un moment donné, dire "la lanterne rouge, Saint-Etienne", oui, ok. »