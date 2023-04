Paris FC - ASSE : Charbonnier s'est enflammé pour la victoire sur le PFC

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Avec désormais huit points d'avance sur le premier relégable, à huit journées de la fin, l'AS Saint-Etienne est bien partie pour se maintenir. Au vu de sa prestation à Charléty (4-2 contre le Paris FC), synonyme de neuvième match d'affilée sans défaite, on imagine mal un effondrement dans le sprint final. Avec le maintien devrait intervenir la prolongation de Gaëtan Charbonnier. Venu pour six mois en janvier, l'attaquant de 34 ans avait conditionné la suite de son aventure forézienne au maintien. On y est presque.

"Quel groupe, quel parcage ! On avance ensemble"

Et c'est peu dire que le joueur apprécie le spectacle offert par ses coéquipiers depuis son poste de télévision. Ce soir, il a relayé tous les posts évoquant la victoire stéphanoise et surtout l'ambiance mise par les très nombreux supporters verts présents à Charléty. En outre, il a écrit sur Twitter : "Quel groupe, quel parcage ! On avance ensemble".