ASSE : chargé de la vente du club, KPMG est dans la tourmente !

Choisi par les dirigeants de l'ASSE pour mener à bien la vente du club, le cabinet d'audit KPMG traverse actuellement quelques turbulences. En effet, les Echos nous apprennent que le KPMG a été sanctionné par le Trésor britannique d'une amende salée de 14,4 M£ (soit 17 M€) pour avoir tenté de tromper le gendarme de l'audit au Royaume-Uni.

En plus de cette forte amende, quatre auditeurs de KPMG ont été condamnés et interdits d'exercer la profession pour des périodes allant de sept à dix ans. Une sale histoire qui nuit à l'image du cabinet de conseil anglo-néerlandais même si l'affaire n'est absolument pas liée au dossier de vente de l'ASSE (et encore moins à un dossier du football).

Notons que, dans cette affaire, KPMG a pleinement collaboré à l'enquête de la justice britannique, son directeur Jonathan Holt ayant fait amende honorable dans des propos relayés par l'AFP. Le dirigeant de KPMG s'est dit « profondément désolé qu'une faute aussi grave se soit produite »...