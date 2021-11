ASSE : ciblé par les supporters, Puel a pris une décision forte pour son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Lanterne rouge de Ligue 1 et seule équipe à ne compter toujours aucune victoire à son actif après 11 journées, l’ASSE inquiète observateurs et supporters. Ces derniers ne se sont pas privés de le dire aux Verts à leur retour de Metz samedi soir après le nul (1-1).

Si aucun incident n’a été déploré, Le Progrès affirme que des membres des Green Angels et des Magic Fans ont bloqué le bus qui venait de partir de l’aéroport d’Andrézieux-Bouthéon. « Les supporters ont demandé à Claude Puel de quitter ses fonctions, et ce sans la moindre indemnité., peut-on lire dans le quotidien régional. Une vingtaine de minutes plus tard, le bus a pu reprendre la route sous escorte jusqu’à L’Étrat. Un peu plus loin pour le Castrais. En effet, l’entraîneur stéphanois aurait été raccompagné jusqu’à son domicile par les forces de l’ordre. Claude Puel compte bien poursuivre sa mission. »

Celle-ci devrait donc le mener jusqu’au match contre Clermont dimanche à Geoffroy-Guichard (15h) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Avec un premier succès au compteur cette saison ?

