ASSE : Claude Puel a un énorme regret sur son passage chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

« J’ai vite compris que la situation était difficile du point de vue économique. J’aurais sans doute dû parfois prendre plus de distance, me concentrer sur le métier d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Car c’est forcément chronophage de travailler sur la formation, le développement des structures, les aspects économiques, bref, le développement d’un projet. Ce que je peux vous assurer, c’est que je ne pense pas que je le referais », a continué d'expliquer Claude Puel.

Entraîneur de l'ASSE pendant deux saisons (entre 2019 et 2021), Claude Puel n'a pas eu le passage escompté chez les Verts. Sa mission dans le Forez s'est finalisée par une relégation en Ligue 2. Le technicien français est revenu sur son passage à Saint-Étienne. « Avec un peu de recul, n’aurait-il pas été préférable, parfois, de faire comme le font de nombreux entraîneurs et de ne m'intéresser qu’à mon équipe ? Peut-être, oui », admet-il dans So Foot.

