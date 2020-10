ASSE : Claude Puel accuse le coup après la blessure de Maçon

Auteur d'un excellent début de saison, Yvann Maçon (AS Saint-Etienne, 21 ans) a vu sa progression fauchée en plein vol par une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit qui le laissera sur le flanc jusqu'à la fin de la saison.

Si sa blessure a choqué beaucoup de monde, à commencer par les supporters des Verts, elle est aussi très dure à accepter pour Claude Puel, l'homme qui l'a fait venir en janvier dernier en provenance de Dunkerque avant de lui donner sa chance en Ligue 1.

« Cette blessure nous a beaucoup touchés »

Dans les colonnes du Progrès, le Manager général des Verts a fait part de sa tristesse … Mais également de son espoir de le revoir au plus haut niveau après son opération et sa convalescence : « Cette blessure nous a beaucoup touchés. Yvann est apprécié, il faisait un très bon début de championnat, il se révélait. On va l’entourer, l’aider à bien surmonter tout ça. Je n’en doute pas. Il est construit dans sa tête, il sera patient pour se remettre à flot ».

A gauche, le Castrais va devoir composer avec Gabriel Silva et Miguel Trauco alors qu'à droite il faudra trouver des solutions à l'absence de Mathieu Debuchy. Solutions déjà entre-aperçues avec le replacement du jeune Aimen Moueffek dans le couloir.