ASSE : Claude Puel calme déjà les ardeurs pour Ignacio Ramirez

Après avoir évoqué sa recrue Ignacio Ramirez sur France Bleu Saint-Etienne Loire tôt ce matin, Claude Puel a profité de la présentation de son buteur uruguayen ce vendredi midi à l'Etrat pour pousser plus loin le descriptif.

« Il a partagé la musculation avec moi ce matin mais pas le maté », a rigolé le Manager des Verts, qui apprécie l'état d'esprit conquérant de l'ancien joueur du Liverpool de Montevideo : « Il a l'habitude de bien travailler et notamment physiquement, il est costaud sur ses jambes (…) Il est stable dans sa vie de footballeur et il est bien dans ses baskets. C'est un joueur qui est raisonné et intelligent ».

Satisfait de Ramirez, Puel tempère déjà l'attente des supporters

Et Claude Puel prévient déjà alors qu'Ignacio Ramirez suscite une forte attente du peuple vert : « Sur ses premiers entraînements il ne fait pas des arabesques et ne va pas dribbler quatre ou cinq joueurs mais il sent le jeu, il est efficace. J'espère qu'il nous apportera ses qualités sans lui mettre la pression. La différence doit se faire collectivement, ce n'est pas un joueur qui va faire les choses tout seul. C'est un joueur qui a besoin d'être servi, il a besoin de jouer et d'apporter des solutions il faut lui donner des ballons, nous verrons comment l'associer ». Le Castrais a cependant laissé entendre que le « Colorado » pourrait déjà être dans le groupe ce week-end. Des chances de le voir titulaire rapidement ?