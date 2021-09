ASSE : Claude Puel enregistre un retour important dans un secteur en souffrance

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Aïmen Moueffek de retour à l’entraînement collectif ! S’il avait déjà repris la course la semaine passée, le jeune milieu de terrain des Verts (20 ans) blessé au bras gauche cet été, a fait son retour aux cotés de ses coéquipiers ce mercredi matin à l’entrainement comme l’ont prouvé les photos publiées par le club forézien.

Une bonne nouvelle pour Claude Puel alors que son milieu de terrain ne semble pas inspiré en ce début de saison et a beaucoup de mal à récupérer des ballons mais surtout à se projeter vers l’avant. De plus, la méforme d’Yvann Maçon de retour de sa grave blessure au genou, pourrait être palliée par le polyvalent Moueffek qui a déjà dépanné au poste de latéral droit. Puissant, technique, capable d’éliminer et dur dans les duels, il pourrait clairement apporter dans l’effectif de Claude Puel qui manque terriblement de "punch". Reste désormais à savoir comment le coach stéphanois va juger l’état de forme physique de son milieu de terrain qui n’a pas effectué de pré-saison. Affaire à suivre même si cela reste une bonne nouvelle.

La séance du jour est lancée 👊 pic.twitter.com/IeFbqjSgKo — Association Sportive de Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 15, 2021