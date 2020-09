ASSE : Claude Puel explique son surprenant pari face à l'OM et au FC Nantes

Depuis la sortie de Mathieu Debuchy face à l'OM jeudi dernier (2-0), Claude Puel s'appuie sur le jeune milieu de terrain Aïmen Moueffek pour tenir le couloir droit de sa défense. Si l'intéressé est loin de démérité et a encore fait son match à Nantes dimanche (2-2), ce choix a de quoi surprendre dans la mesure où Sergi Palencia, actuellement à l'écart de l'effectif, est un vrai spécialiste du poste.

« Ce poste de latéral lui permet d’acquérir de la confiance »

Néanmoins, comme il l'a reconnu au Progrès, le coach des Verts a une idée en tête derrière le reclassement de tous ces jeunes à des nouveaux postes : « Ces polyvalences permettent aux jeunes de s’exprimer, d’acquérir du temps de jeu et de vivre l’intensité d’un match. Tout ça, ils peuvent l’apprendre à différents postes même si dans le futur, la place d’Aïmen sera au milieu de terrain. Il a beaucoup à apprendre dans la qualité de relance, la lucidité et la prise d’information. Ce poste de latéral lui permet d’acquérir de la confiance et de la sérénité ».

De son match face aux Canaris, Claude Puel n'a d'ailleurs trouvé qu'une chose à redire : son carton jaune bête pour contestation à la 42e minute. « Il n’a pas à râler et jeter le ballon. Cela aurait pu le pénaliser dans ses interventions par la suite. Ce sont des choses à retenir et corriger », a fait savoir le technicien.