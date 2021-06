ASSE : Claude Puel fait toujours débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Je ne peux pas répondre par un grand oui, car en début de saison, Claude Puel a fait des choix incompréhensibles dans ses compositions d'équipe. À mon sens, il a trop voulu jouer la carte jeunes, au détriment de joueurs expérimentés qu'il souhaitait voir partir au Mercato estival. S'il avait fait preuve de plus de discernement dans ses compos, l'ASSE n'aurait pas traversé une zone de turbulence très inquiétante pour le maintien du club en L1. Néanmoins, il a prouvé avec l'incorporation de joueurs placardisés qu'il était tout à fait capable de réussir l'amalgame entre jeunes et anciens. Ce qui est encourageant pour la saison prochaine. »

Jean-Loup, Ploërmel :

« Il m'a convaincu. On a terminé à la 11e place. Je trouve qu'il a fait progresser beaucoup de jeunes joueurs comme Gourna, Sow, Aouchiche. Il a en plus lancé Green dans les buts. Si on ne lui enlève pas nos jeunes pépites qui ont beaucoup appris en jouant le maintien cette saison, la prochaine risque d'être très intéressante. »

Ayoub, Nîmes :

« J'ai un avis plutôt mitigé. D'un côté, je suis convaincu car il fait jouer des jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent, et c'est une très bonne chose. C'est son projet. Mais d'un autre côté, je me dis que Puel a fait de nombreux choix qui sont très discutables. Comme des changement inutiles. Et il a également souvent sorti nos meilleurs joueurs pour être plus défensif, pour qu'au final on perde le match car on ne produisait plus rien offensivement. J'attends donc de voir la saison prochaine. »

Eddy, Farnay :

« Si l'on prend du recul, Claude Puel a dû composer avec très peu de recrues. On peut le féliciter pour la belle pioche Neyou, car c'est grâce à lui qu'il est arrivé à l'ASSE. Je constate aussi qu'il a fait confiance à beaucoup de jeunes talents dont ceux du centre de formation. Ce groupe qui n'est pas encore très étoffé a dû jouer le maintien avec peu d'expérience. Mais Puel a su quand même le faire progresser. L'avenir semble prometteur. Je pense notamment à Camara, Gourna, Aouchiche, Green. Je trouve que Puel a effectué un bon travail de fond avec ce groupe. Repartir avec le coach, et quelques ajustements, ça laisse penser que la saison prochaine sera bien meilleure. »

David, Landudec :

« Rajeunir l'effectif était un risque, mais le plus dur est maintenant fait. Cependant, un club comme l'ASSE ne peut pas jouer le maintien ! Sa gestion des cadres, qui ont été longtemps placardisés pour au final être remis titulaires, comme Khazri, notre sauveur sur la fin... Ça donne la sensation que Puel était perdu. Heureusement que les dernières prestations ont été plus convaincantes, à part bien-sûr Dijon ».

Freddy, Andancette :

« Je lui fais confiance depuis le début de la saison. Son projet autour des jeunes me séduit. Il a eu en plus le mérite de faire souvent sans les cadres, sans les malades du Covid et les blessés. Il ne faut pas oublier qu'il a perdu Fofana en début de saison, il y a eu également la fausse arrivée de Saliba. Honnêtement, terminer 11e, ce n'est pas si mal. »

Isaac, Marseille :

« Convaincu ? Non, pas tellement. On peut estimer que sur les 15 dernières rencontres des Verts, il y a eu du mieux. Mais on ne peut pas oublier les matches précédents. Ça a encore été une saison extrêmement difficile pour les supporters. Et je n'ai pas vraiment vu des jeunes progresser énormément. C'est surtout lorsque les cadres étaient présents que l'ASSE a eu de bons résultats. Avec les départs d'anciens comme Debuchy, KMP, importants dans le vestiaire, voire d'Hamouma, il n'y aura plus beaucoup de joueurs d'expérience sur le terrain. Attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs en alignant une équipe trop jeune. »

Thierry, La Fouillouse :

« Puel m'a plutôt convaincu. Il avait promis de la place pour les jeunes joueurs, et il l'a fait. Après, on peut toujours lui reprocher de mettre les plus vieux au placard. Pour moi, c'est un bon entraîneur sur le long terme. On doit encore lui laisser du temps. »

Les supporters de l'ASSE se confient sur Puel