ASSE : Puel fait une promesse avant l'AS Monaco

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

But : Claude, avec cette défaite, la situation au classement devient critique...

Claude PUEL : Notre entame est très difficile. Les résultats ne sont pas conformes à ce qu'on veut faire. Mais on en est tous conscients.

Vous restez confiant ?

Je vois surtout une équipe en quête de confiance. Mais pas du tout des joeurs démobilisés. Le groupe ne va pas lâcher. Il va se battre. Il a du potentiel, des qualités. A lui de les exprimer.

Pourquoi n'est-ce pas le cas ? Votre discours ne passerait-il pas ?

Non. Je vois un groupe sérieux, des joueurs qui travaillent, qui font les efforts. C'est ce qui m'intéresse. Tout le monde est concerné, que ce soient les joueurs ou le staff.

Votre défense à trois n'a pas vraiment fonctionné...

Je trouve qu'hormis le premier quart d'heure, l'animation était intéressante. On a eu beaucoup d'occasions. Les actions étaient bien menées mais on les a mal terminées. On a pris deux buts évitables. C'est dommage. C'est préjudiciable. Mais je considère qu'on a bougé cette équipe de Bordeaux à maintes reprises. Et qu'on a été malheureux, avec un penalty flagrant et un ballon qui n'est pas rentré à cause d'une flaque d'eau. Les intentions étaient bonnes.

Vous avez encore été dans la réaction, comme lors des deux premiers matches à Geoffroy-Guichard...

Oui. Ça fait mal d'être mené d'entrée. Et il y a aussi ce deuxième but peu après l'égalisation qui nous fait très très mal. On ne doit pas le prendre. Je trouve que c'est dur, que le résultat ne reflète pas vraiment la physionomie du match.