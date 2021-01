ASSE : Claude Puel ignore totalement un jeune prêté

Loin des yeux, loin du cœur. C'est un peu le résumé de la situation entre Mickaël Nadé et son club, l'AS Saint-Etienne, depuis que le défenseur central a été prêté à Quevilly-Rouen Métropole, en National. Mais le joueur de 21 ans ne regrette pas du tout de s'être éloigné du Forez, bien au contraire. Après plusieurs saisons marquées par des blessures récurrentes ayant stoppé sa progression, il revit en Normandie. Et attend patiemment de voir si Claude Puel fera appel à lui à l'avenir.

"Je n'ai pas eu de retour de l'ASSE"

"Je n’ai pas trop de contacts avec le staff, a-t-il expliqué au site Poteaux Carrés. Pour l’instant, je n’ai pas eu de retour de l’ASSE sur ma saison au QRM. Moi je me concentre sur ce que j’ai à faire avec mon équipe actuelle, après ils vont faire le reste."

"J’ai encore 18 mois de contrat avec Sainté, c’est l’ASSE qui va décider. Je prends étape par étape. Je suis à QRM, je me concentre sur ce club, j’essaie d’apporter le maximum à cette équipe. On verra en fin de saison comment ça se passe à Saint-Etienne. En tant que compétiteur, on vise toujours à jouer au plus haut niveau. Jouer avec l’ASSE, mon club formateur, à la base, c’est mon premier souhait. Mais on n’en est pas là, je me focalise sur la saison en cours avec QRM. À la fin de mon prêt, on fera un point avec le club et on envisagera les différentes situations qui se présenteront à moi."