ASSE : Claude Puel marque un jeune dans tous les sens du terme !

Au temps de sa carrière, entre 1979 et 1996, Claude Puel était un milieu de terrain infatigable, besogneux et très accrocheur. Maintenant qu'il est entraîneur, on retrouve ces traits de caractère dans sa façon de travailler. Le jeune attaquant Charles Abi (20 ans) a révélé au site de supporters stéphanois, evect, qu'il faisait des ateliers spécifiques avec son coach après les entraînements et que ce dernier était à son marquage !

"Il a la niaque encore"

“On a une très bonne relation professionnelle. Il m'aide beaucoup dans ma progression. Il sait où je dois progresser et il me fait travailler. Il m'a pris à la fin de beaucoup d'entraînements pour me faire travailler là où je devais travailler. Je le remercie beaucoup pour ça parce que je sais que ça m'aide et que ça m'aidera pour ma carrière. S'il est difficile à passer quand il est au marquage ? Ça va, ce n'est pas le plus dur même si attention il a la niaque encore (rires).”

Reste à espérer pour les Verts que ce travail spécifique finira par porter ses fruits. En effet, Charles Abi est toujours à la recherche de son premier but en championnat de France…