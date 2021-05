ASSE : Claude Puel offre une victoire de prestige aux Verts devant l'OL, le FC Nantes et Rennes

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

S'il n'a pas tout réussi cette saison, on ne peut pas reprocher à Claude Puel de ne pas avoir donné leur chance aux jeunes à l'ASSE. En effet, comme le rapporte l'ultime étude de l'Observatoire du football (CIES), les Verts dominent la Ligue 1 au classement du temps de jeu chez les joueurs issus de la formation.

L'ASSE, 4e club en Europe à utiliser le plus de joueurs « home made »

Grâce aux Arnaud Nordin, Lucas Gourna-Douath, Etienne Green, Aïmen Moueffek et consorts, Saint-Etienne se hisse même au quatrième rang européen derrière un trio espagnol composé du Celta Vigo, de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao.

Avec 17 joueurs utilisés issu de son académie à L'Etrat (record d'Europe) et 35,03% de temps de jeu, l'ASSE de Claude Puel domine largement son dauphin français et grand rival de l'OL (14e au général, 21,22% de temps de jeu). Suivent Nîmes (20,22%), le FC Nantes (19,29%) et le Stade Rennais (18,91%). Une petite victoire pour Claude Puel qui est parvenu à maintenir Saint-Etienne malgré l'inexpérience de son effectif...

L'#OL, second club de Ligue 1 en pourcentage de minutes jouées par des joueurs formés au club#Académie

(CIES Football-observatory : https://t.co/cP8RZzMEGw) pic.twitter.com/ZdMj83ovXH — OL+ (@OL__Plus) May 10, 2021