ASSE : Claude Puel reçoit un soutien précieux pour remettre ses joueurs sur les rails

Alors qu'il réalisait un début de saison impressionnant sous le maillot de l'ASSE, Yvann Maçon a été fauché en plein vol le 15 octobre dernier, victime d'une rupture des ligaments croisés qui le laisse sur le carreau de longs mois. Comme nous le relayions hier, le défenseur a donné de ses nouvelles au Progrès.

Désormais capable de marcher de nouveau, le défenseur stéphanois peut se projeter sur la suite. « Je viens de terminer la première phase qui consistait à plier la jambe et retrouver l’extension que j’avais perdue. La deuxième consistera à réapprendre à marcher, d’abord avec des béquilles. Après 45 jours sans poser le pied, c’est bizarre de remarcher… Ensuite, j’irai à Clairefontaine pour la phase trois afin de me remuscler. Enfin, je reviendrai au club. Je sais que ça prendra du temps mais je vais retrouver mon niveau. Je vais revenir avec tellement d’envie que ça le fera. »

Maçon croit au réveil des Verts

Toujours en contact avec le staff et ses partenaires, de son propre aveu, Yvann Maçon est reste résolument positif sur ses capacités de ses partenaires à revenir sur les rails. « C’est frustrant de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers et me battre avec eux. Je sais qu’ils donnent le maximum à chaque match. Même si je ne suis pas là physiquement, je suis avec eux tous les week-ends et je me sens impliqué. C’est une mauvaise passe, j’espère qu’on va se relever. Et on va se relever », affirme Maçon avec détermination. Un discours positif qui va plaire à Claude Puel.