ASSE : Claude Puel viré, c'est officiel !

C'est fait, l'ASSE et Claude Puel ne sont plus liés par un contrat. Le Castrais a été reçu ce mardi par sa direction et les deux parties ont trouvé un accord, même si les termes financiers de ce dernier n'ont pas filtré. L'indemnité du technicien devrait tourner aux alentours de 1,5 M€, soit la somme de ses salaires jusqu'à la fin de son contrat, prévue en juin.

Puel sera resté un peu plus de deux ans en poste pour un bilan très décevant. S'il a certes mené son équipe à la finale de la Coupe de France dès la première saison et assaini les finances en faisant partir nombre de gros salaires ainsi qu'en vendant un Wesley Fofana, il a aussi été à deux doigts de connaître la relégation la première année (arrêtée précocement par la pandémie) et il laisse une équipe à la dernière place. Ainsi qu'un rejet total de la part des supporters. Maintenant qu'il n'est plus en poste, l'ASSE devrait annoncer très vite l'arrivée de Pascal Dupraz.

L'#ASSE et Monsieur Claude Puel ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la mission de Manager général et d'entraîneur de l'équipe première occupée par ce dernier depuis le 4 octobre 2019. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2021