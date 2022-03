ASSE : colère des supporters, Covid... La note est déjà salée pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Nouveau responsable de la communication de l'ASSE depuis le départ de Philippe Lyonnet, Thomas Granger était l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire hier. Il a notamment fait une annonce sur les pertes de l'ASSE liées à l'instauration des jauges et la fermeture des tribunes sur la fin d'année 2021 et le début de l'année 2022.

« Le manque à gagner sur la saison (ndlr : huis clos total face à Clermont, partiel face à Paris et Rennes et l’application de la jauge face à Lens) est estimé à 1,5M€ », a-t-il révélé.

Quant à l'épée de Damoclès au dessus de la tête de l'ASSE en cas de nouveau débordement de son public, la com' du club l'assume : « Il y a eu des fumigènes, il y a eu des mouvements de contestations, on ne peut pas se targuer d’avoir le meilleur public de France et ne pas lui autoriser d’exprimer sa colère. Il y a une sanction qui plane au-dessus de notre tête mais le club et les supporters sont au courant, on verra ce qu’il se passera. Pour le moment on se réjouit d’être plus de 30 000 ce week-end (…) Le dialogue avec les supporters existe depuis toujours. Les supporters sont bien évidemment très au fait des sanctions qu’on encourt ».