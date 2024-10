ASSE : colère, rage, le discours musclé d'un joueur des Verts

La situation est embarrassante à l'ASSE. Les Verts, battus samedi à Angers, sont désormais en position de barragiste. Et devront, dans les prochains jours, prendre des points face au RC Strasbourg, dans le chaudron, et à Lyon, lors du traditionnel derby.

"Il y a beaucoup de colère et de rage"

Reste que Dennis Appiah, le latéral stéphanois, ne veut pas encore se projeter sur l'avenir. Afin de s'attarder sur les innombrables erreurs commises par ses partenaires.

"Plus que de la déception, il y a beaucoup de colère et de rage. On a le courage et la force mentale de revenir à un partout, puis à deux partout à l'extérieur. Mais à chaque fois que l'on revient, que l'on est bien, que l'adversaire tremble et qu'on a les moyens de le mettre en danger, on laisse des opportunités de nous mettre des bâtons dans les roues, de nous mettre un coup de couteau dans le dos. L'adversaire ne se prive pas de le faire. Prendre ce but en début de match alors qu'on se dit qu'ils vont commencer fort, ce n'est pas possible. Perdre un duel, deux duels, trois duels, c'est trop compliqué."