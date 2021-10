ASSE : comme l’OM, les Verts partagent un coup dur qui pourrait les envoyer en Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Après 9 journées de championnat, l'AS Saint-Etienne a la plus mauvaise attaque de l'élite avec 8 petits buts, à égalité avec le promu troyen. Un quart de ces réalisations a été inscrit sur pénalty. Les Verts ont un sacré problème offensif, symbolisé par le manque de réussite actuel de Denis Bouanga ou Romain Hamouma et par l'intégration difficile de l'Uruguayen Ignacio Ramirez, arrivé au dernier jour du mercato.

Mais si en plus, à ce manque de réalisme devant le but vient se greffer un problème de chance, les Stéphanois ne risquent pas de quitter la dernière place du classement ! Opta précise qu'avec six montants touchés depuis le début de la saison, ils sont les moins chanceux de l'élite en compagnie de l'OM. Rien que dimanche, dans le derby, ils ont touché à deux reprises les poteaux (qui n'étaient pas carrés). C'est à la fois frustrant mais aussi un motif d'espoir car il est évident que la roue finira par tourner pour les hommes de Claude Puel.

