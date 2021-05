ASSE : comment l'Arabie Saoudite a arraché un lieutenant à Claude Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Si son choix de quitter l'ASSE pour rejoindre Châteauroux (National 1) a pu être vu par certains comme un manque d'ambition, Julien Cordonnier n'a pas fait un choix du cœur en retournant dans le Berri. Il arrive dans un projet où il ne va pas chômer.

Cordonnier a quitté une ASSE sans le sou pour un rôle de bâtisseur

En effet, alors qu'il n'était que scout d'une équipe de Saint-Etienne avec peu de moyens, « Cordo » va avoir des fonctions très élargies à Châteauroux comme le rapporte le média Le Berry Républicain. Relégué en 3e division, la Berrichonne aura un budget très confortable de 12 M€. Budget octroyé par l'actionnaire d'Arabie Saoudite le prince Abdullah bin Mosaad via sa société United World et qui permettra au pensionnaire de National de réaliser l'un des plus gros Mercato jamais vu à ce niveau.

Il devient « le scout n°1 » de la galaxie United

Par ailleurs, Julien Cordonnier – qui a encore deux mois de préavis à effectuer à l'ASSE - a été nommé « scout n°1 » du groupe United et de ses cinq clubs satellites incluant les anglais de Sheffield et les belges de Beerschot. Là aussi avec la possibilité de réaliser des « coups » à différentes échelles. Des casquettes qui lui promettent beaucoup de travail dans les prochains mois.