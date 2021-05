ASSE : comment le LOSC a façonné le Claude Puel d'aujourd'hui

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

S'il a débuté sa carrière de coach à Monaco, c'est au LOSC que Claude Puel a acquis ses lettres de noblesse en tant que technicien. Avant le choc qui pourrait sacrer les Lillois, le Manager des Verts s'est confié à la Voix du Nord et il sait ce qu'il doit aux Nordistes.

« C'était la drache »

« Quand je suis arrivé de Monaco à Lille avec ma famille, c’était comme dans "Bienvenue chez les Chtis", c’était la drache, mais on a été accueillis par des gens formidables. Ensuite ce fut une aventure fabuleuse. Quand je suis arrivé, le club avait le plus petit budget de L1. J’ai recruté des joueurs sur cassette vidéo, sans aucun moyen. On a essayé de construire une équipe avec des profils susceptibles de progresser (…) Nous sommes vraiment partis de rien financièrement et il y avait tout à construire, le centre d’entraînement, un nouveau stade, une équipe qui tient la route. Pendant deux ans, on a joué le maintien, ça s’est fait un peu devant l’incompréhension parce que les gens ne connaissaient pas la situation compliquée en interne. À force de travail on a fini par se qualifier pour la Ligue des Champions », se remémore l'intéressé.

Claude Puel est devenu moins exigeant à Lille

C'est d'ailleurs à Lille que Claude Puel a découvert un autre pan du métier : « C’est vraiment au LOSC que j’ai commencé à m’intéresser à l’économie d’un club. Tous les lundis, on me faisait participer aux réunions avec les différents directeurs de service. A partir de Lille, j’ai eu un rôle de manager partout où je suis passé. J’avais besoin d’adapter le recrutement aux possibilités du club. Par exemple ne pas demander des moyens supplémentaires ou des transferts à mes dirigeants si on n’en était pas capables ». Des principes qu'il applique aujourd'hui chez les Verts.