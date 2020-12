ASSE : comment Puel va relancer Bouanga

Denis Bouanga devait être bien loin de se douter, mi-septembre, que le but qu'il avait marqué sur la pelouse du Vélodrome pour offrir un premier succès à l'AS Saint-Etienne à Marseille (2-0) depuis 41 ans serait son dernier avant trois mois. Ce soir, les Verts avaient réalisé une performance magistrale, déployant un jeu offensif impressionnant, fait de vivacité, dans lequel le Gabonais s'épanouissait. La suite fut hélas beaucoup moins enthousiasmante.

"Il doit rebondir en s’appuyant sur ses réussites précédentes"

Muet depuis trois mois, Denis Bouanga est en pleine crise de confiance. A Bordeaux mercredi, malgré la victoire de ses couleurs (2-1), il a manqué deux belles occasions. Le Progrès a donc interrogé le préparateur mental Denis Troch, qui a conseillé à la fois l'attaquant mais aussi Claude Puel pour sortir de cette mauvaise passe.

"Déjà, que le joueur prenne conscience qu’il ne le fait pas exprès. C’est une situation qui n’est pas voulue. C’est déjà rassurant. On culpabilise si on se focalise dessus. Ce n’est pas en le montrant du doigt qu’on va l’aider. Peut-être que cette mauvaise passe est liée à des choses personnelles, des interférences, même minimes, qui l’empêchent de tirer le meilleur de son potentiel. S’il est sur le terrain, c’est qu’il est à même d’aider son équipe. Il doit rebondir en s’appuyant sur ses réussites précédentes. Il se crée des occasions, c’est la preuve que tout n’est pas à jeter. On sait que le plus dur dans le football, c’est de marquer. C’est un geste qui doit venir naturellement, qui doit être intuitif et surprenant. Dès qu’un buteur commence à réfléchir, ça devient problématique."